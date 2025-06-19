Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутными войсками ВСУ Геннадия Шаповалова.

Указ о назначении под № 412/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", — сказано в тексте документа.

Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Он начал военное обучение в Украине: учился в Институте танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США, где готовят старших офицеров для Сухопутных войск.

До февраля Шаповалов командовал войсками оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины. Затем его направили в Германию для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров.

Ранее с должности командующего Сухопутными войсками был уволен Михаил Драпатый. Он объявил о своей отставке из-за прилета по военным на полигоне.

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