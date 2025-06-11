Генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый сегодня покинул пост главкома Сухопутных войск.

Об этом Драпатый сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, "это не финал", а "переход к следующему этапу".

Напомним, что Драпатый объявил о своей отставке из-за прилета по военным на полигоне и раскритиковал круговую поруку в армии, после чего был назначен командующим Объединенными силами.

За этим последовали и другие перестановки в руководстве ВСУ, подробнее о которых мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1204-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Зафиксировано продвижение РФ в Запорожской области (район населенного пункта Малиновка).

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