По состоянию на июнь РФ имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

Об этом сообщило ГУР в ответе на запрос "РБК-Украина".

По данным разведки, в наличии у России также есть более 10 тысяч ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов.

В частности уточняется, что РФ имеет:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

В разведке сообщают, что ежемесячно Россия производит до 195 ракет, а на 15 июня в наличии насчитывалось более 6 тысяч ударных БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов.

ГУР считает, что россияне способны производить до 170 таких дронов в сутки. При этом отмечается, что до конца этого года Кремль планирует нарастить производство БпЛА до 190 единиц в день.

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине восемь ракет и 272 дрона.

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