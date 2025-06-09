Сегодня ночью РФ запустила по Украине рекордное с начала полномасштабной войны количество беспилотных аппаратов: 479 "Шахедов" и дронов-имитаторов. Для сравнения, почти столько же "Шахедов" (521) РФ направила по Украине за весь сентябрь 2023 года.

Об этом сообщают украинские и российские СМИ.

Предыдущий рекорд был установлен 1 июня, когда российская армия запустила 472 дрона.

Россия наращивает не только количество участвующих в атаках беспилотников, но и их производство. В пресс-центре Главного управления разведки Украины заявили, что за год Россия в пять раз увеличила производство "Шахедов" - до 2700 дронов в месяц. Там выпускают и такое же количество имитаторов.

В августе прошлого года темпы производства оценивались в 500 "Шахедов" в месяц, а в декабре профильные паблики писали уже о показателях в 2000 единиц.

При этом с начала 2025 года наблюдается такая очередность запусков "Шахедов" по Украине: один месяц 2500 летят дронов, следующий - 4000, и так по очереди.

Напомним, этой ночью ВСУ поразили завод по производству антенн для беспилотников типа "Шахед" и КАБ в Чебоксарах, что привело к пожару.

Ранее мы писали, что за прошедший месяц войны россияне взяли под контроль рекордную площадь украинских земель в этом году – 449 кв. км.