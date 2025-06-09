Этой ночью ВСУ поразили завод по производству антенн для беспилотников типа "Шахед" и КАБ в Чебоксарах, что привело к последующему пожару.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения возможности противника по изготовлению средств воздушного нападения в ночь на 9 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ. Это объект военно-промышленного комплекса России, производитель навигационного оборудования. Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн "Комета", используемых, в частности, в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении", - говорится в сообщении.

Предприятие находится почти в 1 000 км от украинской границы.

Как отметили в Генштабе, из-за инцидента в РФ применили ограничения на работу аэропортов (план "Ковер") в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

Также ночью ВСУ поразили два российских самолета МиГ-31 и Су-30/34 на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

"С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал", - заявили в Генштабе.



При этом местный губернатор Глеб Никитин заявил только о падении обломков БпЛА на придомовой территории.

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