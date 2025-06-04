В Сети появилась запись атаки беспилотников на российские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Видео с логотипом Службы безопасности Украины распространили телеграм-каналы.

Заявляется, что 1 июня на аэродроме в Иваново были поражены два таких самолёта.

Вскоре после этого СБУ опубликовала новое видео ударов по российской авиации.

Сообщается, что в ходе операции была применена технология управления БпЛА, "сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора".

"В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть", – сообщает ведомство.

Напомним, СБУ заявляет поражение 41 самолёта противника. В то же время фотографически подтверждается поражение лишь 12 самолётов.

Ранее мы сообщали, что второй в 2024 году самолет А-50 был сбит над Азовским морем, недалеко от побережья Краснодарского края. Сам самолет упал в Краснодарском крае около хутора Трудовая Армения.

После этого глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у России осталось всего шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, и если противник потеряет еще один, то будет не в состоянии вести круглосуточное дежурство.

"Еще шесть (самолетов А-50 осталось - Ред.). Две полных смены. Еще один упадет - и круглосуточное дежурство придется прекращать", - сказал руководитель ГУР Украины.