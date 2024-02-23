Во время совместной спецоперации ГУР и ВСУ был сбит российский самолёт А-50 - уже второй за последнее время.

Об этом сначала сообщили СМИ, потом информацию официально подтвердили ВСУ.

По данным СМИ, самолет был сбит над Азовским морем, недалеко от побережья Краснодарского края. Сам самолет упал в Краснодарском крае около хутора Трудовая Армения.

Российские паблики, враждующие с командованием армии РФ, утверждают, что самолёт сбила российская система ПВО.

Однако, точно также они утверждали, что российской ПВО был сбит и А-50 над Азовским морем в январе. Однако эксперты считают, что его сбила система "Пэтриот", которую подогнали близко к линии фронта. Дальность их ракет позволяет добивать до акватории Азовского моря. Вполне возможно, что таким же образом "Пэтриот" сбил А-50 и в этот раз.

Тем временем местные каналы публикуют видео пожара в Краснодарском крае.

Также появилось видео, как утверждают, момента поражения А-50. На кадрах видно, что экипаж отстреливает тепловые ловушки. То есть, вероятно, он уже имел информацию, что по нему наносится удар.

В РФ официально пока подтвердили только то, что на территории Краснодарского края упало два летательных аппарата. Что за аппараты не уточняется.

Напомним, 15 января сообщалось, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 над Азовским морем. Правда, российские СМИ позже показали фото Ил-22, который уцелел, но получил повреждения.

Австрийский военный аналитик Том Купер приводил свою версию, как ВСУ могли сбить А-50 над Азовским морем.