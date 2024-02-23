Ночью 23 февраля Россия выпустила по Украине 31 беспилотник типа "Шахед". Силы ПВО сбили 23 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также россияне ударили по Украине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

"Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей", - сообщили ВС ВСУ.

Ранее мы писали, что ночью 23 февраля в Днепре российский дрон попал по многоэтажке. В результате были разрушены верхние этажи. Несколько квартир полностью уничтожены. Известно о пострадавших.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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