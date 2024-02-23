В пятницу, 23 февраля, в Украине идет 730-й день войны с Россией.

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23 февраля

11.28 Армия РФ продвинулась на авдеевском направлении, сообщает украинский военный ресурс Deep State.

А именно - в Северном и восточнее Орловки.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтверждает, что сейчас армия РФ пытается обойти Ласточкино, захватить которое в лобовой атаке не удалось, с юга, через Северное, и севера, под Орловкой.

По его данным, у РФ есть успех на обоих направлениях, "особенно на юге".

В то же время военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявляет, что ни в Ласточкино, ни в Степовом и Северном РФ успеха не имеет и ее атаки ВСУ отбивают.

11.02 "Военная стратегия Украины: выжить в 2024 году, чтобы победить в 2025".

С таким заголовком вышел материал в Politico. В нем журналисты опросили аналитиков, действующих офицеров и военных экспертов касательно перспективы на предстоящий год.

"Этот год будет годом «восстановления и подготовки с обеих сторон, как 1916 и 1941-42 годы в последних мировых войнах", - сказал Марк Тис, ушедший в прошлом году в отставку с поста замминистра обороны Бельгии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что «к 2025 году Украина сможет иметь достаточные навыки и средства, чтобы победить Россию».

Никто из опрошенных не смог дать точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились, что весна будет посвящена "управлению ожиданиями", поскольку у Украины не будет ни оборудования, ни персонала для начала значительного контрнаступления; Россия с помощью своих союзников обеспечила артиллерийское превосходство и проводит "беспощадные" наземные атаки; без западной ПВО, дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную и устойчивую оборону.

"Очевидно, что Украина отстает", - считает Politico.

Еще одна проблема для Украины – сохранить веру в ее победу. Настроения у союзников - "мрачные", что показала Мюнхенская конференция, "где прошлогодний легкомысленный оптимизм относительно успешного контрнаступления сменился кислым пессимизмом".

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призывает к оптимизму, заявляя, что стало «слишком много пораженчества».

«Я думаю, что Россия на самом деле находится в худшем положении, чем мы думаем», — сказал Ходжес.

10.27 Кадры спасательной операции в Днепре после прилета в многоэтажку.

Под завалами еще ищут двух людей.

09.59 Новые кадры из Одессы, где три человека погибли после удара дронов по гражданскому предприятию, публикует прокуратура.

09.39 Армия РФ всю ночь обстреливала жилые кварталы Херсона, сообщает ГСЧС.

Горели жилой дом, хозяйственные постройки и складское помещение.

За сутки по городу было выпущено 27 снарядов. В том числе по архивному учреждению и припортовой инфраструктуре, добавляет ОВА.

1 человек погиб, 2 ранены.

09.25 Новые кадры последствий прилета дрона в многоэтажку Днепра.

Разрушены три верхние квартиры, ранены 8 человек.

09.04 Зеленский показал кадры обучения украинских пилотов на F-16 в Дании.

08.58 В Курахово Донецкой области 19 февраля погибли четверо колумбийцев, которые воевали за ВСУ. Об этом пишет колумбийская газета Vanguardia.

Об этом изданию сообщил родственник одного из погибших колумбийцев. По его словам, он узнал это не от украинской власти, а от других колумбийских военных, которые уцелели.

Причиной был взрыв бомбы.

Одного из погибших зовут Уилмер Мартинес Васкес из города Сантандер. Сейчас его мать безуспешно пытается вытребовать из Украины останки сына, но в МИД Колумбии говорят, что не смогут помочь.

08.27 В Харьковской области было пять ударов дронами по агропредприятию в селе Мокрая Ракитная. Оно расположено к юго-западу от Харькова.

Сообщается, что погибло около 30 коров.

07.49 В Одессе один из сбитых над морем дронов упал на здание предприятия, вызвал разрушения и пожар.

Погибли три человека, сообщают Силы обороны юга ВСУ.

07.45 Ночью Украину атаковал 31 беспилотник. Сбить удалось 23, сообщили Воздушные силы.

Кроме того, удар наносили ракеты С-300, Х-31П и две Х-22. Их сбить не удалось.

Последние два вида ракет ударили по Одесской области.

07.40 В Днепре ночью дрон попал по многоэтажке. Разрушены верхние этажи.

Также в регионе был прилет по предприятию, сообщили власти.

Пострадало восемь человек.