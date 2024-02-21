В Покровском районе Донецкой области ночью дрон атаковал здание, где проживали спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате удара были ранены четыре сотрудника.

Также вечером 20 февраля в Дружковке Донецкой области ракетным ударом было повреждено здание пожарно-спасательной части. Спасатели не пострадали.

Фото ГСЧС

Напомним, что Воздушные силы ВСУ сбили 13 "Шахедов" и истребитель Су-34.

Также мы писали о том, что в Запорожской области при обстреле гражданской инфраструктуры погибли два сотрудника ГСЧС.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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