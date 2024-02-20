Вечером подверглись обстрелу Дружковка и Краматорск Донецкой области.

Глава Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что обстрел Краматорска произошел около 20:00. По его словам, прилеты пришлись по промзоне и жилой застройке. В результате ранены три человека.

А Краматорский горсовет заявил о проблемах с водой в городе после прилета. Местные телеграм-каналы писали, что удар пришелся по фильтровальной станции.

Что касается Дружковки, то как рассказал начальник ГВА Сергей Боевский, в результате обстрела в городе повреждены несколько административных помещений, пострадали окна и двери. Данных о травмированных и погибших нет.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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