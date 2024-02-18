Военные РФ с утра обстреливают Никопольский район. Ранен 56-летний мужчина
В воскресенье, 18 февраля, российские военные с утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Россияне гатят по Никопольскому району с утра. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Мировской громаде", - заявил Лысак.
В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее.
Напомним, вчера утром российские войска атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили два человека.
Ранее мы писали, что в результате вчерашнего удара РФ по Купянску погибли два человека. Вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы города.
Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.