В воскресенье, 18 февраля, российские военные с утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне гатят по Никопольскому району с утра. С десяток артиллерийских снарядов выпустили по Мировской громаде", - заявил Лысак.

В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее.

Напомним, вчера утром российские войска атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили два человека.

Ранее мы писали, что в результате вчерашнего удара РФ по Купянску погибли два человека. Вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы города.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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