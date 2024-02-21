Украину ночью атаковали 19 "Шахедов". Сбить из них удалось 13.

Об этом заявляют Воздушные силы ВСУ.

Как сообщается, часть из оставшихся дронов не достигла своих целей.

Дроны сбивали в пределах Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Также россияне атаковали несколькими ракетами С-300 и крылатой Х-22. Они сбиты не были.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины

Также Воздушные силы сообщили о том, что был сбит российский истребитель Су-34.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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