Сегодня ночью российские войска атаковали территорию Украины ударными дронами и управляемыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены все вражеские БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.)", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, ночью россияне атаковали Полтавскую область "Шахедами". Под ударом оказался промышленный объект в районе Кременчуга.

Ранее мы писали, что вчера на восточном направлении Воздушные силы сбили два российских самолета - истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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