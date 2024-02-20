РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами. ВСУ сбили все запущенные 23 "Шахеда"
Сегодня ночью российские войска атаковали территорию Украины ударными дронами и управляемыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены все вражеские БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.)", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Напомним, ночью россияне атаковали Полтавскую область "Шахедами". Под ударом оказался промышленный объект в районе Кременчуга.
Ранее мы писали, что вчера на восточном направлении Воздушные силы сбили два российских самолета - истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.
Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.