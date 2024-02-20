Ночью 20 февраля российский дрон ударил по предприятию в районе Кременчуга.

Об этом заявили власти Полтавской области.

"Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших" - сообщил глава Полтавской ОВА.

Ранее мы писали о том, что в Кременчугском районе после ракетного удара РФ возник мощный пожар на предприятии.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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