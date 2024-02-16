В Полтавской области ночью был прилет ракеты на открытой территории в Миргородском районе.

Об этом сообщает ОВА.

"Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", сообщил глава Полтавской ОВА Филип Пронин.

В течение суток на территории Полтавской области шесть раз звучала воздушная тревога и продолжалась почти четыре часа.

Напомним, что ранее в Полтавской области после удара по складу возник пожар.

Также мы писали о том, что сегодня ночью РФ ударила по прифронтовой теплоэлектростанции. Повреждено оборудование.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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