В ночь на 18 февраля российские военные атаковали Полтавскую область беспилотниками. Удар пришелся по инфраструктурному объекту области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем телеграм-канале.

"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил он.

Ранее сообщали, что в Миргородском районе 15 февраля был прилет по складу.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка уже перешла под контроль РФ. Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, главным смыслом его выступления стала нехватка западных поставок вооружений.

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