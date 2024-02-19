Воздушные силы сообщают о сбитии двух самолетов РФ на восточном направлении этим утром.

"Утро 19 февраля 2024 года. Восточное направление. Еще минус два оккупанта!" - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34 и истребителе Су-35С.

Ранее мы писали о том, что 18 февраля ВСУ уничтожили 12 "Шахедов", одну ракету Х-59 и еще один российский истребитель Су-34.

Также мы писали о том, что в конце декабря 2023 года после потери Россией четырех самолетов Су-34 в Донецкой области резко упало число авиаударов.

Напомним, что ранее в Воздушных силах рассказали детали операции по уничтожению трех российских Су-34 в декабре 2023 года.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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