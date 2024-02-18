В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали Украину 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300, 3-мя крылатыми ракетами Х-22, управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 14-ю ударными беспилотниками типа "Shahed".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы сбито 12 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также сегодня утром военные воздушного командования "Восток" "приземлили" российский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.

Напомним, вчера на восточном направлении Воздушные силы уничтожили три российских самолёта - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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