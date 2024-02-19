Утром 19 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 "Шахда". Все они были уничтожены.

На Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции ВСУ в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении были отражены 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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