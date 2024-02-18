Конфликт бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского стал одной из причин ситуации с Авдеевкой.

Об этом пишет военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

У президента и генерала были разные подходы к проблеме Авдеевки, а их спор обострился именно из-за российского штурма этого города, считает журналист.

"Залужный хотел не допустить окружения и вывода войск в последнюю минуту с большими потерями, как это уже произошло в мае 2023 года в Бахмуте. Зеленский, однако, настаивал на обороне Авдеевки до последней минуты. Вместо того чтобы отступить в середине ноября, как того требовал Залужный, президент сам в конце декабря поехал в город", - пишет Рёпке.

Там Зеленский пообещал провести ротацию и усилить защитников Авдеевки, "но прошло шесть недель, прежде чем прибыло подкрепление. Бойцы Третьей штурмовой бригады, прибывшие только на этой неделе, в итоге смогли обеспечить лишь отступление украинской армии из Авдеевки".

Рёпке полагает, что Авдеевка может стать "лишь предварительной кульминацией целой серии российских завоеваний и поражений ВСУ в Украине".

О причинах и последствиях потери Авдеевки мы рассказывали в отдельном материале.

Между тем в Минобороны РФ уже заявили о продолжении наступления у Авдеевки и занятии россиянами новых территорий.