Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке "потрясен" тем, что украинские войска сдали Авдеевский коксохимзавод, который был самым укрепленным объектом в городе.

Об этом он заявил в соцсети Х.

"Учитывая, что они планировали "вывести части из города и перейти к обороне на более выгодных позициях", вы видите мое легкое потрясение - поскольку этот завод, пожалуй, самая укрепленная позиция в этом районе", - написал он.

В подтверждение своих слов он опубликовал вчерашние кадры с российским флагом над одним из корпусов завода (по мнению Репке, они сделаны с восточной стороны завода).

При этом, как мы уже писали, российские источники сообщают, что на заводе ещё остались украинские войска. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о блокировании украинских сил на заводе.

Российские военные телеграм-каналы ночью публиковали, как утверждается, видео авиаударов по предприятию. В то же время, с украинской стороны нет никаких подтверждений того, что ВСУ остаются на коксохиме.

На картах украинских военных пабликов отмечено, что все предприятие перешло под контроль россиян.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Ранее о решающей роли КАБов в российском наступлении в Авдеевке сообщали украинские военные эксперты.

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