Украина использует на поле боя стратегию гитлеровской Германии, которая привела к её разгрому.

Об этом пишет американское издание Business Insider.

Автор статьи, военный обозреватель Майкл Пек, считает, что Украина выбрала стратегию, которая перекликается с немецким подходом 80-летней давности.

"После провала летнего контрнаступления, исчерпания боеприпасов и сил для отражения постоянных атак России украинское командование говорит о переходе к "активной обороне". Оно надеется заблокировать продвижение России, ища возможности нанести ответный удар и вернуть себе позиции", - пишет Пек.

"Но, если такой подход не смог остановить Красную Армию от захвата Берлина в 1945 году, сможет ли он спасти Украину сегодня?" - задаётся вопросом автор.

Предполагается, что активная оборона ведётся крупными подразделениями - дивизиями или армиями - в то время как Украина проводит операции меньшими подразделениями.

Немцы вели активную оборону с помощью манёвров и фланговых ударов по наступающей Красной армии. Но сейчас для Украины такое маневрирование крайне затруднено из-за дронов и ракет.

Кроме того, Украина, подобно немцам, явно не готова оставлять территории, чтобы растянуть силы противника и ударить им во фланг, предпочитая этому статическую оборону.

Но даже в случае воплощения стратегии активной обороны, она не передаёт стратегическую инициативу противнику, что показала и Вторая мировая война.

"Советское командование могло по своему желанию сосредоточить подавляющие силы, чтобы прорваться через любой участок немецких линий. Немецкие танковые дивизии в конечном итоге оказывались измотаны, поскольку они действовали как бронетанковые пожарные бригады, мчавшиеся от одной кризисной точки к другой, чтобы остановить прорыв", - говорится в статье.

"Для армии, которая отчаянно пытается сохранить ресурсы и ищет любой способ ужалить и поставить в неловкое положение более крупного противника, это лучше, чем пассивно сидеть в обороне. Но если цель состоит в том, чтобы победить Россию и освободить оккупированную Украину - это не решение", - делает вывод автор.

Ранее в Госдепе США сообщили, что военная стратегия Украины в 2024 году будет наступательная.

В то же время Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону.