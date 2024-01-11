Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал строительство оборонительных линий на севере Украины.

На видео видны траншеи, "зубы дракона" и колючая проволока. Работы ведутся как строительной техникой, так и лопатами.

"Данные позиции делаются по типовой схеме. Корректировки вносят только особенности местности. Непосредственно каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом образуется система инженерных заграждений, как невзрывных, так и взрывных", - описывает Наев конструкцию инженерных заграждений.

Ранее о том, какие защитные линии строят на восточном фронте, писало агентство Reuters.

Также мы писали о том, что Украина ускоряет возведение оборонительных линий.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

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