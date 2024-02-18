Министерство обороны России заявляет, что армия РФ продолжает наступление в районе Авдеевки после захвата города и продвинулись на 8,6 км.

Об этом говорится в сегодняшней сводке ведомства, опубликованной в его телеграм-канале.

Министерство также утверждает, что российская армия "установила полный контроль над городом Авдеевка".

Российские военные телеграм-каналы пишут, что россияне сейчас атакуют Ласточкино - село к западу от Авдеевского коксохимического завода.

Украина информацию о продвижении российских войск после захвата Авдеевки не подтверждала. При этом на карте украинского военного канала DeepState линия фронта сейчас проходит около Ласточкино.

Как мы писали, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка уже перешла под контроль РФ. Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, главным смыслом его выступления стала нехватка западных поставок вооружений.

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