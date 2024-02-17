"Плата за бездействие Конгресса". В Белом доме прокомментировали захват Авдеевки армией РФ
Правительство Соединённых Штатов рассматривает переход Авдеевки под контроль российских войск как "плату за бездействие Конгресса".
Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон во время краткого интервью прессе.
Далее она призвала Конгресс "без промедления" одобрить запрос о выделении новой помощи Украине.
Ранее в Белом доме раскритиковали Палату представителей за уход на каникулы без рассмотрения помощи Украине.
"Спикер Джонсон бросается в бегство, отправляя Палату представителей в ранний, незаслуженный отпуск, поскольку он продолжает усиливать убийственные военные усилия России и иранского режима в ущерб американской национальной безопасности", - заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
По этому поводу высказался и сам президент США Джо Байден. Он заявил, что "неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта".
Мы также сообщали, что главные уроки из ситуации в Авдеевке выделил министр обороны Украины Рустем Умеров.
- нужно больше систем ПВО, чтоб сбивать российскую авиацию, сбрасывающую КАБы;
- нужно больше дальнобойных систем;
- нужны артиллерийские снаряды;
- нужны фортификационные системы.
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