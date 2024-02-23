В Днепре ночью 23 февраля российский дрон попал по многоэтажке.

Об этом сообщат Днепропетровская ОВА.

В результате были разрушены верхние этажи. Несколько квартир полностью уничтожены.

На утро было известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семь были госпитализированы.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также в регионе был прилет по предприятию, сообщили власти.

Фото из Днепра

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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