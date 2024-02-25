У России осталось шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, и если армия РФ потеряет еще один, то будет не в состоянии вести круглосуточное дежурство.

Об этом в комментариях журналистам в кулуарах форума "Украина. Год 2024" сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Еще шесть (самолетов А-50 осталось - Ред.). Две полных смены. Еще один упадет - и круглосуточное дежурство придется прекращать", - сказал руководитель ГУР.

Также Буданов заявил, что над операцией по уничтожению самолета в Украине работали несколько недель. Он добавил, что при этом украинские военные не подстраивались под 23 февраля: "Ждали самолет, а не дату".

Напомним, в пятницу, 23 февраля, был сбит российский самолет-разведчик А-50 - уже второй с начала года. Мы анализировали, как украинские военные могли это сделать. Наиболее ходовая версия - удар по борту украинской системы ПВО из-за линии фронта.

Как сообщала "Страна", первый А-50 был сбит незадолго до позавчерашнего случая, в середине января. Воздушные силы уничтожили российский самолет над Азовским морем.