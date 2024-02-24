В пятницу, 23 февраля, был сбит российский самолет-разведчик А-50 - уже второй с начала года

Официально ВСУ, которые заявили о том, что это была совместная спецоперация с ГУР, не говорят, какое оружие было применено.

Но в пабликах и СМИ обсуждаются в целом три основные версии.

1. Первая, наиболее ходовая - удар украинской системы ПВО из-за линии фронта.

По данным ГУР Минобороны Украины, самолет начал терять высоту в районе Ейска (российский город в северо-восточной части Азовского моря). От линии фронта это 145-150 километров со стороны Великой Новоселки - Угледара.

На такое расстояние могут наносить удар ракеты Patriot. Первый самолёт А-50 был сбит над Азовским морем, как считают эксперты, также из Patriot (там расстояние было ещё меньше - около 110 километров).

2. В украинских СМИ со ссылкой на источники заявлялось, что удар наносился старым советским комплексом - С-200. Но его ракеты были модернизированы.

В прошлом году российские военные заявляли, что ВСУ модернизировали ракеты С-200 для ударов по наземным целям. В частности, ими, как утверждали в Минобороны РФ, били по Крымскому мосту.

3. Российские военные паблики на базе версии об С-200 выдвинули гипотезу о наведении на самолет "дружественного огня".

Они считают, что ракету С-200 запустили как приманку для российской ПВО. Ракету запустили так, чтобы она смогла подлететь как можно ближе к российскому самолету, когда по ней начали стрелять российские зенитчики и задели собственный борт.

Как пример они приводят крушение российского Ил-22 в Сирии, который из-за маневра израильских самолетов попал под огонь сирийской ПВО.

Отметим, что ни одна из этих версий пока не является подтвержденной.

Напомним, 15 января сообщалось, что Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 над Азовским морем. Правда, российские СМИ позже показали фото Ил-22, который уцелел, но получил повреждения.

Австрийский военный аналитик Том Купер приводил свою версию, как ВСУ могли сбить А-50 над Азовским морем.