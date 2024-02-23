Украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК дальнего радиуса действия С-200.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По их данным, Украина провела модернизацию ракет С-200 для ударов на дальние расстояния.

Ранее уже заявлялось, что модернизированные ракеты С-200 используются ВСУ для ударов по наземным целям.

Как мы сообщали, российский самолёт А-50 был сбит во время совместной спецоперации ГУР и ВСУ. Это уже второй такой самолет за последнее время.

Также в ГУР опубликовали карту, на которой отмечено, где был сбит российский самолёт А-50. Судя по карте, борт сбили над территорией Краснодарского края у побережья Азовского моря. Правда, в ГУР отметили, что самолёт сбили непосредственно над морем.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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