Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало карту, на которой отмечено, где был сбит российский самолёт А-50.

Судя по карте, борт сбили над территорией Краснодарского края у побережья Азовского моря. Правда, в ГУР отметили, что самолёт сбили непосредственно над морем.

Если брать точку, которая обозначена на карте как район поражения борта, то она находится в 170 километрах от линии фронта. Если его сбили над Азовским морем у берега - то менее чем в 160.

160 километров - это максимально известная дальность стрельбы системы ПВО "Пэтриот". То есть теоретически самолёт действительно могла сбить эта система. Тем более, если американцы смогли увеличить дальность ракет сверх официально заявленной.

В то же время Оперативный штаб Краснодарского края откорректировал свое предыдущее сообщение и заявил, что в Каневском районе упал лишь один летательный аппарат, а не два, как штаб сообщал ранее.

Как мы сообщали, российский самолёт А-50 был сбит во время совместной спецоперации ГУР и ВСУ был сбит. Это уже второй такой самолет за последнее время.

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