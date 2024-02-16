Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов знает, кто отравил его жену, и грозит "ответными действиями" на территории России.

Об этом глава ГУР заявил в интервью французской газете Liberation.

"Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", – заявил Буданов французским журналистам, дав тем самым понять, что считает, что отравление было организовано Россией.

Какие именно "ответные действия" он имеет в виду, Буданов не уточнил.

Напомним, в ноябре представители ГУР сообщили, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами.

Позднее в ГУР заявили, что состояние жены Кирилла Буданова Марианны нормальное, но она продолжает лечение после отравления.

Мы подробно рассказывали об отравлении Марианны Будановой и сотрудников украинской разведки в одном из ежедневных итоговых материалов.