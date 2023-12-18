Состояние жены главы ГУР Кирилла Буданова Марианны нормальное, но она продолжает лечение после отравления.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Постоянно под присмотром врачей. Украинские врачи своевременно нашли, выполнили и предотвратили возможные плохие последствия. Поэтому этот процесс еще будет продолжаться", - сказал Юсов.

Что касается расследования, по его словам, оно идет, но новостей пока нет.

Юсов добавил, что представители Главного управления разведки будут делать все для того, чтобы ситуация не повторилась. Для этого уже пришлось изменить протоколы безопасности, однако как именно, представитель разведки не сообщил.

"Конечно, дополнительные меры безопасности были приняты, все необходимые действия и выводы были сделаны", — заверил Юсов.

Напомним, о том, что жену главы ГУР отравили, стало известно в конце ноября.

В организме Будановой был обнаружен мышьяк и ртуть.