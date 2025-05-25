Украинский эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флэш рассказал, почему российские дроны стали поражать цели за 40 километров от линии фронта.

По его словам, за последний месяц Россия сформировала специальные группы пилотов, которые управляют дронами на больших расстояниях с помощью ретрансляторов, размещённых высоко в небе.

Для атак используются крупные FPV-дроны с диаметром 10–15 дюймов и двойными аккумуляторами, что обеспечивает им увеличенную дальность полёта.

Основными целями являются логистическая инфраструктура и тыловые объекты ВСУ.

Эксперт отметил, что успех выбранной тактики обусловлен тем, что на такой глубине атаки беспилотных систем не ожидаются, а средства радиоэлектронной борьбы в основном сосредоточены на передовой. В тылу же РЭБ применяется крайне редко, что делает такие объекты уязвимыми.

В последнее время об увеличении дальности российских фронтовых дронов заявляют многие. Последнюю статью по теме публиковала британская Times.

Подробнее о развитии российских беспилотных систем мы писали в отдельном материале.