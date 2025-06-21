Этой ночью Россия выпустила по Украине восемь ракет и 272 дрона. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности:

2 ракеты "Кинжал" (1 сбита, 1 потеряна локационно);

4 крылатые ракеты "Калибр" (1 сбита, 1 потеряна локационно);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (утверждается, что обе сбиты и одна "потеряна локационно", хотя всего заявляется о двух, а не трех ракетах);

272 дрона Shahed и беспилотники-имитаторы (140 сбиты, 112 подавлены средствами РЭБ).

Основной удар был по Полтавской области. Прямые попадания зафиксированы в Кременчугском районе, сообщает ГСЧС и ОВА.

"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий", - написал глава ОВА Владимир Когут.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Напомним, вчера ночью РФ ударила по Одессе и Харькову. Повреждены жилые многоквартирные дома и предприятия, есть пострадавшие.

Война в Украине идет 1214-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июня 2025 года в обновляемом онлайне.