Ночью РФ выпустила по Украине восемь ракет и 272 дрона. Ударили по энергетике в Кременчуге
Этой ночью Россия выпустила по Украине восемь ракет и 272 дрона. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В частности:
- 2 ракеты "Кинжал" (1 сбита, 1 потеряна локационно);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (1 сбита, 1 потеряна локационно);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (утверждается, что обе сбиты и одна "потеряна локационно", хотя всего заявляется о двух, а не трех ракетах);
- 272 дрона Shahed и беспилотники-имитаторы (140 сбиты, 112 подавлены средствами РЭБ).
Основной удар был по Полтавской области. Прямые попадания зафиксированы в Кременчугском районе, сообщает ГСЧС и ОВА.
"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий", - написал глава ОВА Владимир Когут.
Один человек получил травмы средней тяжести.
Напомним, вчера ночью РФ ударила по Одессе и Харькову. Повреждены жилые многоквартирные дома и предприятия, есть пострадавшие.
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