На вооружении у РФ появился ударный дрон с искусственным интеллектом, способный автономно ориентироваться и выбирать цели.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в своём телеграм-канале.

Неприятель активно используют V2U на сумском направлении.

В дроне используется китайский микрокомпьютер Leetop A203, скопированный с американской модели NVIDIA Jetson Orin. Большинство других компонентов также китайские.

Недорогой Leetop A203 обеспечивает достаточно высокую производительность искусственного интеллекта чтобы дрон мог сравнивать изображение с навигационной камеры с предварительно загруженными спутниковыми снимками местности.

Также V2U может управлятся человеком как обычный FPV-дрон посредством SIM-карты украинского мобильного оператора.

Оригинальный микрокомпьютер NVIDIA Jetson Orin. Источник – hothardware.com

Ранее Times писала, что Россия побеждает в гонке дронов, а ее новые FPV-БПлА меняют лицо войны.

Война в Украине продолжается 1202-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что российские войска захватили Локню под Сумами. Минобороны противника заявляло о взятии этого села 24 мая. Также, по имеющимся данным, войска РФ продвинулись в Яблоновке к югу от Константиновки. Продвижение неприятеля наблюдается и в Кондрашовке к северу от Купянска Харьковской области.

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