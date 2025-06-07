Появились новые кадры украинской операции "Паутина", проведённой на территории РФ.

Видео, опубликованное Службой безопасности Украины, распространилось в телеграм-каналах.

На записи с навигационной камеры БПЛА – момент старта дрона с крыши модульного дома, его полёт и поражение российского бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая" в Иркутской области РФ.

Заметно, что беспилотник преодолевает значительное расстояние и заходит на территорию аэродрома, откуда уже поднимается дым после ударов по другим самолётам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский открыл некоторые подробности атаки на бомбардировщики РФ.

В частности, в ходе проведения операции СБУ "использовала только наше оружие" и обошлась без помощи западной техники.

Война в Украине продолжается 1200-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 7 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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