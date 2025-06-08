Народный депутат Александр Федиенко отрицает планы правительства отключать мобильную связь при атаках "Шахедов".

Об этом нардеп написал в своем телеграм-канале.

"Ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут. Поэтому не ведитесь на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников", - заявил Федиенко.

Напомним, ранее в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что на заседании подкомитета обсудили обязательную идентификацию мобильных абонентов в рамках противодействия БПЛА и отключение мобильной связи на время воздушной тревоги на отдельных территориях, куда летят российские дроны.

Между тем украинские военные и волонтеры все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.

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