Российские дроны, которые атакуют Украину, управляются через боты в Telegram. Об этом пишет журнал The Economist.

Украинские инженеры сообщили изданию, что недавно обнаружили внутри одного из разобранных беспилотников записку, вероятно, оставленную российским инженером, симпатизирующим Украине.

В ней описывается новый алгоритм управления "Шахедами" и другими моделями.

В записке утверждалось, что дроны управлялись с помощью ботов Telegram, которые в режиме реального времени передают данные о полете и видеопотоки операторам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко фактически опроверг публикацию The Economist о записке в "Шахеде", с помощью которой российский инженер передал ценную информацию украинцам.

"История о записках в "Шахедах" и управлении через телеграм-боты – это, конечно, что-то. Относительно дистанционного управления – некоторые "Шахеды" еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации – их сбивают", - написал Коваленко.

Также издание пишет, что Россия может скоро начать запускать по Украине по тысяче беспилотников за ночь. Войска РФ имеют на вооружении уже шестую модификацию "Шахедов". Они используют машинное обучение для нанесения ударов по хорошо защищённым целям, таким как Киев.

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