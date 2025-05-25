Швеция и Дания передали Украине старые рыболовные сети для защиты от российских дронов. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Беспилотники стали ключевой частью современной войны, поскольку они значительно дешевле и универсальнее традиционных ракетных систем.

Дронам, летящим высоко в небе, трудно противостоять, однако Украина нашла способ сделать это, а именно использовать бывшие в употреблении рыболовные сети, подаренные шведами и датчанами, пишет Yle.

В частности, Дания поставила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. Большинство сетей стали бесполезными для датских рыбаков, когда выход Великобритании из ЕС запретил им ловить рыбу в британских территориальных водах.

Напомним, украинские военные и волонтеры в последнее время все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.

Война в Украине идет 1187-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 мая 2025 года в обновляемом онлайне.