Сегодня ночью россияне атаковали Украину 86-ю ударными БПЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Обезврежено 70 БПЛА типа Shahed на севере, востоке и юге страны. 34 - сбиты, 36 - локационно потеряны/подавленные РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", - говорится в сообщении.

В результате ночной атаки Харькова были повреждены три ангара на территории предприятия. Также загорелись крыша недостроенного шестиэтажного здания и хозяйственная постройка. Повреждены жилые многоквартирные дома и легковые автомобили.

Под удары попали Шевченковский и Основянский районы Харькова, а также Харьковский район области.

Пострадали четыре человека, в том числе две девочки 12 и 17 лет.

В Одессе россияне ударили по прибрежной зоне, в частности - в районе дельфинария. Один человек погиб, еще 14 пострадали. Во время ликвидации пожара на спасателей обрушились конструкции - пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары. Загорелся 4-этажный жилой дом.

Также пострадал 23-этажный жилой дом – огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Эвакуировано 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей.

Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

Накануне в Одессе после удара "Шахедов" пострадал жилой квартал. В частности, под удар попал инклюзивный городской центр. Повреждено здание детсада и жилые дома.

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