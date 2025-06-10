Сегодня ночью Россия снова совершила обстрел территории Украины с помощью ракет и "Шахедов".

По словам главы Киевской городской администрации Тимура Ткаченко, после атаки на столицу было зафиксировано возгорание на складах в районе Оболони.

При этом глава Оболонской РГА Кирилл Фесик заявил о пожаре в промышленной зоне района.

В Оболонском районе обломки дрона упали на территорию одной из школ и возник пожар в нежилом здании. Разрушены оказались два этажа одного из жилых домов, произошло возгорание в офисном здании, а также зафиксировано падение обломков на открытую местность.

Кроме того, поврежден еще один жилой дом. На Оболони в жилом массиве загорелось и помещение аптеки - один пострадавший госпитализирован.

На еще одной локации вспыхнули складские помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Соломенском районе, а КГВА заявила о повреждении жилых домов в Дарницком, Оболонском и Шевченковском районах.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БПЛА", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате взрывы гремели во всех районах. В пресс-службе КГВА добавили, что город находится под атакой дронов, а Воздушные силы ВСУ сообщили о движущейся ракете в направлении Киева.

В Шевченковском районе произошло возгорание автомобилей, а в одном из жилых домов начался пожар. Там пострадала одна женщина, которой на месте оказали медпомощь.

В этом же районе вспыхнул балкон в жилом доме, нежилые помещения и бизнес-центр.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории, повреждены нежилые помещения. Обломки вражеских дронов упали еще на двух локациях.

В Днепровском районе произошло задымление в нежилой застройке, а в Дарницком возник пожар в нежилом здании и возгорание в жилом доме.

Один из дронов, который удалось сбить, упал в зеленой зоне. Есть частичные разрушения нежилых помещений и повреждения в гаражном кооперативе.

Воспламенились также складские помещения и лесополоса. Стало известно и об одном пострадавшем, которому оказали помощь на месте.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дрона на территории нежилого здания. Есть разрушения в бизнес-центре.

В Деснянском же районе в результате падения частей сбитого дрона загорелся автомобиль. В Соломенском - обломки дрона упали на крышу многоэтажного дома, в результате чего вспыхнул пожар.

Момент прилета по многоэтажке в Киеве попал на видео.

Также этой ночью вражеские силы атаковали Одессу с помощью дронов. Установлено, что Россия запустила по городу более 10 дронов.

В городе оказались повреждены жилые дома, здание роддома, станция скорой помощи, спорткомплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили.

По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, ударными БпЛА повреждена административная часть роддома.

"К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью", - сказал Труханов.

В результате атаки по Одессе погибли два мужчины. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, ещё у одной жительницы - острая реакция на стресс.

Напомним, вчера ночью РФ запустила по Украине рекордное с начала полномасштабной войны количество беспилотных аппаратов: 479 "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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