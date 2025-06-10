Россияне требуют ударить межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник" по Киеву и Львову.

Об этом заявил глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

"После атак Украины по территории России наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас. Граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров", – сказал Мединский.

Напомним, США ожидают, что Россия в течение нескольких дней нанесет новый масштабный удар по Украине. Это будет очередной ответ на атаку по аэродромам стратегической авиации РФ.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают удары украинских дронов по стратегической авиации РФ и какие будут последствия.

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