Сегодня ночью россияне атаковали Запорожье 14 "Шахедами". Ранены полицейские. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БПЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшие получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов занялось гуманитарное предприятие. Повреждены магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

Также во время утренней атаки россияне ударили по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей.

Накануне россияне ударили по Харькову. Пострадали 14 человек, среди них 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка. Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

Ранее мы писали, что российские военные обстреляли центр города Сумы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) дальнего действия. Погибли два человека, ранены около 20 человек.