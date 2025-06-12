Сегодня ночью россияне снова ударили по Харькову. Пострадали 14 человек, среди них 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов и ГСЧС.

Зафиксировано 11 попаданий в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города, еще один "Шахед" не взорвался.

Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.

Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо у детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта.

Также вчера ночью россияне атаковали Харьков 15 БПЛА "Шахед", и еще двумя – область. Всего за несколько минут враг ударил по 11 локациям, три попадания – по жилым домам.

Напомним, 7 июня город атаковали 48 Шахедов, 5 КАБов и ракеты. Произошло более 50 взрывов. ГСЧС до сих разбирает завалы гражданского предприятия после удара РФ.

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