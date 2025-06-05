Ночью россияне ударили по жилой застройке Слободского района Харькова. Пострадали 18 человек, среди них четверо детей.

Об этом сообщает ГСЧС и Нацполиция.

Среди пострадавших - четверо детей 13, 9 и 7 лет, подвергшихся острой реакции на стресс.

"В результате попаданий произошло повреждение многоэтажных жилых домов, легкового транспорта. Возникли 3 очага пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на 2 этаже и подвальное помещение 5-этажки и 3 легковых автомобиля", - говорится в сообщении ГСЧС.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сначала по городу ударила ракета Х-35, последствия попадания были незначительны. Впоследствии началась дроновая атака.

Также беспилотники атаковали Песочин и Васищево под Харьковом. В Васищево пострадало предприятие.

Также сегодня ночью россияне атаковали ударными БПЛА Прилуки Черниговской области. Пять человек погибли в результате попадания дрона по жилому сектору, среди них годовалый ребенок.

Война в Украине идет 1198-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 июня 2025 года в обновляемом онлайне.