С начала июня Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, около 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет разных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, только за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми РФ атаковала Украину.

"Благодарю всех, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дрона и 11 ракет разных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар – по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь. За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, около 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет разных типов", - написал глава государства.

Также он отметил, что четвертый год подряд Москва постоянно увеличивает количество ударов, призвав ввести санкции против РФ, как можно скорее.

"Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые ужесточат санкции против России. Нужны прайс-кепы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Следует бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - подытожил президент.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину 194 средствами воздушного нападения. Основная цель - Кременчуг Полтавской области.