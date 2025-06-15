Сегодня ночью россияне атаковали Украину 194 средствами воздушного нападения. Основная цель - Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Были выпущены:

2 ракеты Х-47М2 "Кинжал" - обе сбиты,

1 баллистическая ракета "Искандер-М" - не сбита,

4 крылатые ракеты "Искандер-К" - сбиты 3,

4 крылатые ракеты "Калибр" - сбиты 3,

183 дрона-камикадзе типа Shahed и имитаторы других типов - сбиты 111, ещё 48 подавлены средствами РЭБ или локационно утеряны.

В результате вражеских ударов на территории Кременчугской общины зафиксировано попадание по объектам энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщает ГСЧС.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что также повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

Напомним, прошлой ночью россияне атаковали Запорожье 14 "Шахедами", в результате чего ранения получили полицейские. Повреждены гуманитарное предприятие, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

Накануне россияне ударили по Харькову. Пострадали 14 человек, среди них 4 детей. Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах.