Нынешние войны в Украине и на Ближнем востоке явили миру немало информационно ярких эпизодов, которые настолько поражали воображение, что из них делались выводы о том, кто в войне побеждает, а кто проигрывает.



При этом часто забывалось, что война – это, в первую очередь, не набор впечатляющих видео и крутых спецопераций (хотя данная составляющая также чрезвычайно важна), а борьба потенциалов – людских, военно-технических, интеллектуальных, организационных, экономических.



И далеко не всегда яркая информационная картинка свидетельствует о переломе в войне, хотя и порождает волны "зрад" и "перемог".

Первый день вторжения 24 февраля 2022 года Россия информационно выигрывала – видео ударов по всей Украине и практически беспрепятственно проезжающих огромных российских военных колонн, дополняемые заявлениями российских военных блогеров о "почти полном разгроме ВСУ" создавали впечатление, что война закончится в 2-3 дня победой России. Чего, однако, не произошло. РФ вторглась в Украину силами, которые примерно были равны по численности силам обороны. И в течение месяца-двух за счет призыва резервистов из Оперативного резерва первой и второй очереди, а также благодаря притоку тысяч добровольцев, украинская армия обеспечила себе кратное превосходство в живой силе, что и предопределило неудачный для РФ ход войны во второй половине 2022 года.

Яркие победы ВСУ в Харьковской и в Херсонской областях создали впечатление, что Россия движется к военной катастрофе и уже скоро "будем пить кофе на набережной Ялты". Но Москва провела мобилизацию, выровняла баланс сил на фронте, резко нарастила военное производство, отбила украинское наступление и, используя свой более значительный людской, экономический и военно-технический потенциал, перехватила инициативу на поле боя.



Кадры быстрого продвижения украинских войск в Курской области, "первое вторжение иностранной армии в Россию с 1945 года", порождали в прошлом году впечатление о слабости РФ и чуть ли не о переломе в войне. Огромное воодушевление в Украине и среди ее союзников за границей вызвали и кадры ударов по стратегической авиации РФ 1 июня этого года.



Однако, по итогу, наступление в Курской области сыграло в минус ВСУ, растянув резервы, привело к ускорению продвижения россиян на других направлениях, при том, что и Курский плацдарм потеряли. Какие будут последствия ударов по стратегической авиации РФ – еще предстоит увидеть. Но уже известно, что они вызвали раздражение Трампа и значительно затруднили задачу добиться продолжения американской военной помощи. При том, что на ситуацию на фронте принципиально не повлияли.



На Ближнем востоке среди врагов Израиля огромный энтузиазм вызвала кровавая атака ХАМАС 7 октября 2023 года. По итогу – разрушенная полностью Газа.



Теперь Израиль провел впечатляющую операцию – ослепил иранскую ПВО, убил ключевых иранских военачальников, нанес удары по ядерным объектам. Из чего многие сделали вывод, что Иран стал "мальчиком для битья" и дни его сочтены - слишком уж яркая получилась картинка.



Но Иран в течение дня оправился от удара. Восстановил работу ПВО, назначил новых командующих. А ущерб ядерным и прочим объектам оценить пока сложно. И уже вечером и ночью Тегеран нанес крупный ответный ракетный удар по Израилю и все информпространство заполонили кадры прилетов, которые не смогла предотвратить система ПВО.



Израиль грозится еще более мощным ударом. Например, "вынести" иранские НПЗ. Но и Иран может, как это он сегодня показал, "вынести" в ответ израильские НПЗ и другие объекты.



Конечно же, из событий этой ночи нельзя делать вывод, что "Израилю уже конец". Израиль по-прежнему имеет значительный перевес над противником и в средствах ПВО, и в авиационно-ракетной составляющей. Обладает одними из сильнейших армий и спецслужб в мире. Поэтому Иран ждут новые удары и потери.

Но тут вопрос уже в потенциале – кто имеет большие резервы ракет, и возможности их пополнения, чтоб поддерживать постоянную интенсивность ударов, истощая систему ПВО противника.

А также, насколько масштабно будут помогать каждой из сторон союзники или партнеры. Израилю, конечно, поможет США. Может ли помочь Ирану Китай, отправив ему (например, через Пакистан) свои ракеты и системы ПВО для тестирования в условиях полноценной воздушной войны? Вполне.

Может ли Китай отправить Ирану свои самолеты, чтоб испытать их в реальном бою с F-35, стоящими на вооружении Израиля? Почему нет.



Конечно, для принятия этих решений и для осуществления поставок нужно время. Но если Иран выстоит в ближайшие недели и война с обменом ударами затянется надолго – в схватку могут втянуться многие игроки.



Нетаньяху прямым текстом призывает иранцев к восстанию против правящего режима. В Иране действительно многие недовольны властью, там есть высокий протестный потенциал.

Но отреагируют ли иранцы на призыв человека, который отдал приказ наносить ракетные удары по их стране, с большим энтузиазмом, чем украинцы реагируют на призывы из Москвы "сбросить власть зеленого узурпатора" - вопрос открытый.



Кроме того, не все просто и у самого Нетаньяху внутри страны. Общество там сильно расколото. Значительная его часть ненавидит премьера.



Так что при длительной войне риски внутренней дестабилизации есть для обеих стран.



В этой схватке решающим будет вопрос потенциалов. И главный риск и для Израиля, и для Украины, и для других союзных Западу стран, которые не находятся под ядерным зонтиком НАТО, в том, что потенциал глобального Запада уменьшается в сравнение с незападным миром.



Деиндустриализация и деградация промышленного потенциала западных стран неминуемо ведет к потере технического, в том числе и военно-технического, превосходства. А огромные долги США и Европы делают для них предельно рискованной затеей ввязываться в войны по-серьезному. Ведь война и гонка вооружений - это очень дорогое удовольствие и с такими долгами есть риск улететь в финансовое пике.



Когда Трамп призывает поскорее закончить все войны он это делает не потому что он такой большой гумманист (как говорят его сторонники) или же трус и "соплежуй" (как считают его противники). А потому что реалистично оценивает потенциал США и Запада в целом. Понимает, что им нужно сейчас сконцентрироваться на повышении собственной конкурентоспособности и минимизировать госрасходы, чтоб снизить налоги.



Однако западные элиты, из-за инерции мышления, пытаются сопротивляться смене курса, что сильно затрудняет и без того непростую задачу добиться мирных решений.



И если по войне в Украине Трамп еще пытается сохранять позиции равноудаленности (хоть многие его и толкают к более жесткой позиции РФ), то по Ближнему востоку он поддался влиянию "ястребов", открыто поддержав атаку и намекнув, что он дал на нее добро. При этом по-прежнему непонятно – действительно ли он ее согласовал с Нетаньяху, либо тот действовал вопреки позиции президента США. Но яркая картинка первого израильского удара могла столь впечатлила Трампа, что он решил продемонстрировать свою причастность к нему, использовав для принуждения Ирана к сделке. Но Тегеран сейчас демонстрирует готовность вести войну. Более того, если ядерные объекты израильскими ударами разрушены не будут, то нынешняя война лишь побудит иранские власти ускорить создание своего ядерного оружия. Это не исключает попыток новых переговоров по ядерной программе, но достигнуть успеха на них будет ещё труднее, чем ранее.



При этом даже прямое военное вмешательство Америки может не поменять радикально расклад сил (почему - мы писали в отдельном материале), а привести лишь к тому, что уже и сама Америка втянется в войну, которая максимально усугубит все ее экономические, геополитические и внутриполитические проблемы.



В общем, с Израилем Трамп попал в "ловушку яркой картинки" и теперь, если война затянется, он получит ситуацию, которая прямо противоречит его стратегии. На что уже указывают и его сторонники. Например - Такер Карлсон.

США и Запад в целом все ещё не готовы честно признаться своим союзникам вне НАТО в ограниченности собственных возможностей. А это порождает у последних иллюзию того, что на их стороне "сверхсила", что прямо влияет на их поведение, военные планы и формулируемые требования к противникам.

Впрочем, у Запада все ж таки ещё достаточно ресурсов, чтоб поддерживать сопротивление своих союзников долгое время (при условии, если они сами готовы воевать без прямой военной поддержки НАТО). И эти войны истощают силы незападных стран. В данном случае - России и Ирана. А потенциально и Китая, если он ввяжется в войну за Тайвань.

Поэтому, по логике, для всех сторон было бы выгодно боевые действия закончить на неких компромиссных условиях, сняв заодно угрозу ядерной войны, угрожающей уничтожением цивилизации. Но в войне логика и трезвая оценка перспектив и потенциалов часто не работает. Ее подменяют эмоции, создаваемые яркими картинками, порождающими впечатление близкой победы. Которое, зачастую, оказывается губительной иллюзией.