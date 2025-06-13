Израиль нанес массированный удар по Ирану. Заявленная цель – уничтожение иранской ядерной программы на фоне сообщений о том, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, что Израиль считает для себя экзистенциальной угрозой.



Как мы уже писали, накануне рассматривались два возможных сценарий.



Первый – удар Израиля в ближайшие дни. Второй – пауза до намеченных на воскресенье очередных переговоров США с Ираном по ядерной программе и по их итогам принятие решения наносить удар или нет. Ряд СМИ предполагали, что события пойдут по второму сценарию. Тем более, что и сам Трамп вчера вечером заявил, что он против удара Израиля по Ирану, который может помешать переговорам.



Но Израиль, как видим, решил сыграть на опережение.



Сразу же возникла версия, что удар этот был нанесен по согласованию с Трампом и все его публичные заявления – это лишь игра в "хорошего полицейского".



Однозначно можно сказать, что Трамп был в курсе подготовки атаки на Иран. Однако мало что указывает на поддержку этого удара со стороны президента США. Много признаков того, что он был против, но Израиль его не послушал.



У Нетаньяху был свой резон идти против воли Трампа, ломая его планы по "большой сделке" на Ближнем востоке. Тем более, что это уже происходит не в первый раз. Ранее западные СМИ писали, что Белый дом был крайне недоволен возобновлением Израилем военной операции в секторе Газа. Также было много сообщений о том, что отношения между двумя лидерами, некогда очень близкие, сейчас сильно разладились.



Также большую тревогу в Израиле вызвало то, что во время своего недавнего визита на Ближний восток Трамп демонстративно проигнорировал Израиль и даже туда не заехал. Зато уделил основное внимание переговорам с арабскими странами Персидского залива, пообещав им передовые военные технологии. Также сильно обеспокоило Израиль сближение Трампа с Турцией и фактическая поддержка с его стороны новой сирийской власти. Турция и подконтрольный ей режим в Дамаске в Израиле воспринимается как потенциальная угроза уровня не меньше иранского.



Все это накладывается на обострение внутриполитической борьбы в Израиле, где усиливается давление на Нетаньяху со стороны оппозиции. В такой ситуацию израильский премьер, судя по всему, и принял решение идти ва-банк, ударив по Ирану и объявив о начале новой "длительной войны".



Вероятно, он полагает, что в этой войне Трамп, в любом случае, не оставит израильтян без поддержки. И надежды далеко не беспочвенны, учитывая теснейшие связи и американского истеблишмента, и семьи Трампа с Израилем.

Однако, для президента США втягивание в войну на Ближнем востоке крайне негативный сценарий.



Во-первых, это означает резкий рост расходов американского бюджета, который и так сейчас намного превышает доходы и требует все больших внешних заимствований, постоянно увеличивая огромный внешний долг, что эксперты единодушно считают одной из главных угроз для США. При том, что Трамп намерен еще и налоги снизить. В условиях войны налоги снижать, естественно, будет нереально, а госдолг еще радикальнее возрастет, усугубляя все негативные тенденции для американской экономики.



Во-вторых, военное обострение ломает планы Трампа по нормализации отношений между ключевыми союзниками США на Ближнем востоке – Израилем и Саудовской Аравией, что является одной из главных целей политики Вашингтона в этом регионе в последние годы.

В-третьих, военные возможности США для большой войны на Ближнем востоке сейчас очень ограничены, а американские военные объекты в регионе куда более уязвимы для иранских атак, чем Израиль – они расположены ближе к Ирану и хуже защищены. Поэтому потери у американцев, в случае втягивания в войну будут, и, вероятно, значительные.



В-четвертых, в США нарастает внутреннее противостояние и протесты против Трампа. Втягивание в войну в таких обстоятельствах придаст этому процессу новый импульс и может резко ухудшить внутриполитические позиции американского президента.

Но, понятно, что Израиль и лично Нетаньяху мало волнуют все эти проблемы США и Трампа. Сталкиваясь с огромными угрозами, израильский премьер хочет любым способом побудить Штаты присоединиться к военной операции против Ирана, сокрушить который в одиночку у Израиля сил не хватит. Кроме, разве что, использования ядерного оружия, что может иметь тяжелейшие последствия для страны в международном плане и не факт, что обеспечит военную победу, учитывая ограниченность израильского арсенала.



То, что Израиль пытается втянуть США в войну с Ираном, по данным СМИ, считала большой угрозой еще и администрация Байдена.



По описанным выше причинам не горит желанием втягиваться в войну и Трамп. Поэтому он, скорее всего, будет до последнего пытаться маневрировать и сохранять отстраненность, пытаясь не допустить участия в ней США.

Как именно ответит Иран - пока непонятно. В формате простого обмена ударами у Израиля есть преимущество (более сильная ракетно-авиационная составляющая и система ПВО), поэтому втягиваться в него Тегерану не выгодно.

Другая стратегия - ускорить работы по созданию собственного ядерного оружия.



И в этом плане ключевое значение для дальнейшего хода событий будет иметь то, какой ущерб нанесли удары Израиля (и какой еще потенциально могут нанести) иранской ядерной программе. Израиль заявляет, что поражен ядерный реактор и подземные ядерные объекты. В то же время, накануне, глава МАГАТЭ Гросси заявлял, что элементы иранской ядерной программы находятся, преимущественно, глубоко под землей и даже самые мощные удары им вреда не доставят. Сегодня он подтвердил эту оценку, заявив, что израильские удары не нанесли серьёзного ущерба подземным ядерным объектам.

Если это действительно так и удары не привел к критическим проблемам в иранской ядерной программе, то атака лишь поспособствует максимальному ускорению программы Ирана по созданию атомной бомбы. И, как считают в МАГАТЭ, он уже довольно далеко в этом продвинулся.



Появление же у Ирана ядерного оружия создает угрозу полноценной ядерной войны с Израилем.



С учетом таких перспектив – есть ли еще шансы на возобновление переговоров, о чем по-прежнему говорит Трамп? В Тегеране уже заявили, что после удара они не намерены их продолжать. Да и в любом случае, их успех и до атаки Израиля был крайне проблематичен. А после него – тем более. Но огромные ставки и угрозы для Ближнего востока и всего мира настолько велики, что, как минимум, попытка еще может быть.



Что касается последствий для Украины – то они, очевидно, негативные. Отвлечение внимания и ресурсов (в том числе и оружия) Запада, рост цен на нефть (укрепляющий экономику России и ослабляющий экономику Европы – главного сейчас донора Украины), усиление стремления Трампа максимально дистанцироваться от войны в Украине, чтоб переключить усилия на Ближний восток.



Вопрос лишь в масштабе негативных последствий, который напрямую зависит от продолжительности и интенсивности конфликта. Наихудший сценарий – использование в ирано-израильской войне ядерного оружия, что повысит вероятность и российского ядерного удара по Украине.



Поэтому для Киева любая эскалация на Ближнем востоке максимально не выгодна.